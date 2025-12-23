Семь сутенёров пойдут под суд в Хабаровске за организацию притона

В Хабаровске перед судом предстанут семь сутенёров, обвиняемых в организации притона для занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
По версии следствия, с марта 2024 года по июль 2025 года 38-летний житель краевого центра наладил незаконный бизнес в арендованной квартире на улице Владивостокской. Помещение он обставил мебелью и оснастил камерами видеонаблюдения, чтобы контролировать происходящее внутри.
К работе он привлек молодых мужчин и женщин. Одни принимали заказы и общались с клиентами, другие отвечали за охрану и перевозку девушек. Объявления об интимных услугах размещались в интернете, встречи проходили как в самой квартире, так и по адресам заказчиков.
Будущих проституток находили через сайты знакомств и в развлекательных заведениях города. Стоимость секса с ними составляла от 6,5 до 15 тысяч рублей в час, деньги распределялись между участниками группы.
В июле 2025 года деятельность притона пресекли правоохранительные органы. У фигурантов изъяли средства связи, автомобили и более трех миллионов рублей наличными. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска, а девушки, оказывавшие услуги, привлечены к административной ответственности.