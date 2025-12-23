Участники СВО начнут получать протезирование в Хабаровске

— Бойцы, которые проходят лечение в нашей больнице, просят об одном: чтобы помощь была организована на месте, — сказал главврач краевой клинической больницы имени Сергеева Андрей Субботин. — Раньше многие наши ребята уезжали на запад страны — на предприятия, с которыми 301-й госпиталь заключал единые контракты на протезирование и последующую реабилитацию. Наш, хабаровский центр, несмотря на высокий уровень изготовления протезов, не мог участвовать в этой системе — просто потому, что у него не было собственного отделения реабилитации. Теперь оно появится.