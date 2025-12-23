Участники СВО начнут получать протезирование в Хабаровске

Уже в январе на Хабаровском протезно-ортопедическом предприятии откроется полноценное отделение реабилитации, где будут оказывать помощь бойцам СВО. Предприятие активно модернизируется, сюда поступает современное оборудование, здесь внедряются передовые технологии протезирования, укомплектован штат сотрудников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Палаты рассчитаны на 16 пациентов с возможностью расширения до 25 человек. Половину из койко-мест предполагается выделять для участников СВО.
За год в Хабаровске протезирование и реабилитацию смогут проходить около ста бойцов.
— Летом поменялись стандарты оказания подобной помощи. Если раньше нам достаточно было просто изготовить протез и выдать, то сегодня предполагается обязательная реабилитация, — рассказывает и.о. управляющего хабаровским филиалом Московского протезно- ортопедического предприятия Виталий Новиков. — То есть человек должен пройти курс адаптации, ЛФК, получить консультацию психолога. Ему надо помочь не просто научиться пользоваться протезом, особенно если речь идет о сложных с микропроцессорным управлением, но и понять, как с этим жить. И это касается не только участников СВО.
По словам руководителя предприятия, они и сейчас изготавливают протезы любой сложности, специалисты здесь опытные, но все они в следующем году пройдут стажировку, повысят свою квалификацию. Это очень важно, особенно с учетом увеличения объемов производства.
Открытие отделения реабилитации решает принципиальную задачу.
— Бойцы, которые проходят лечение в нашей больнице, просят об одном: чтобы помощь была организована на месте, — сказал главврач краевой клинической больницы имени Сергеева Андрей Субботин. — Раньше многие наши ребята уезжали на запад страны — на предприятия, с которыми 301-й госпиталь заключал единые контракты на протезирование и последующую реабилитацию. Наш, хабаровский центр, несмотря на высокий уровень изготовления протезов, не мог участвовать в этой системе — просто потому, что у него не было собственного отделения реабилитации. Теперь оно появится.
Это означает, что в Хабаровском крае впервые формируется замкнутый цикл помощи: подготовка пациента, в том числе на базе краевой клинической больницы имени Сергеева, протезирование, реабилитация и последующее наблюдение — всё в одном регионе, без вынужденных поездок за тысячи километров.