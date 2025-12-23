В Иркутской области участник СВО получил российское гражданство

Военнослужащий из Иркутской области, который восстанавливается после ранения, получил гражданство России. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону, житель Украины переехал в Братск в 2009 году и женился на местной жительнице. После этого супруги временно покинули страну, но позже вернулись обратно в Иркутскую область, где у них родилась дочь.