Военная ипотека в 2026 году: условия, сумма, банки и как оформить — всё, что нужно знать военнослужащему

Льготная ипотека предоставляется в России не только семьям с детьми, но и военнослужащим, защищающим нашу страну. Такой вид кредитования называется военной ипотекой и выдаётся с особыми условиями, о которых мы сегодня и поговорим, а именно: какую сумму могут одобрить, под какой процент и как и кто может воспользоваться этой программой.