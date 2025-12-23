Военная ипотека в 2026 году: условия, сумма, банки и как оформить — всё, что нужно знать военнослужащему

Льготная ипотека предоставляется в России не только семьям с детьми, но и военнослужащим, защищающим нашу страну. Такой вид кредитования называется военной ипотекой и выдаётся с особыми условиями, о которых мы сегодня и поговорим, а именно: какую сумму могут одобрить, под какой процент и как и кто может воспользоваться этой программой.
Что такое военная ипотека.
Военная ипотека — это особый вид кредитования, мера господдержки, положенная только военнослужащим, являющимся участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Так они могут приобрести квартиру или дом, рассчитываться за который будет государство, — частично или полностью.
Кто может получить военную ипотеку в 2026 году.
Воспользоваться военной ипотекой может любой военнослужащий, участвующий в НИС. Однако с момента вступления в накопительно-ипотечную систему должно пройти не менее трёх лет. Только через 3 года военный сможет приобрести жильё по военной ипотеке.
Включаются в НИС как автоматически и обязательно, так и добровольно.
В обязательном порядке участниками накопительно-ипотечной системы становятся:
офицеры, призванные на военную службу из запаса или добровольно поступившие на службу из запаса (первый контракт нужно заключить после 1 января 2005 года);военнослужащие, получившие военное образование и получившие звание офицера после 1 января 2005 года;прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и прослужившие по контракту не менее трёх лет;военные, служащие по контракту и получившие звание офицера после 1 января 2008 года.
Добровольно подать рапорт на включение в эту систему и принять участие в военной ипотеке могут:
сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года;мичманы и прапорщики, отслужившие более трёх лет до 1 января 2005 года;лица, окончившие военные вузы после 1 января 2005 года и заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года.
Следовательно, все перечисленные выше категории военнослужащих имеют право на военную ипотеку.
Участники СВО и военная ипотека: льготы и условия.
Участники СВО, разумеется, также могут воспользоваться военной ипотекой, но на более удобных условиях. Одним из таких отличий является возможность не дожидаться истечения трёх лет с момента включения в НИС, чтобы воспользоваться ипотекой для военных. В случае гибели военнослужащего ипотека гасится и квартира остаётся его семье или родным.
Остальные условия пока те же, что и для тех военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях:
первоначальный взнос не менее 15,1% (в большинстве случаев);ставка — от 20% годовых;срок ипотеки: минимальный — 3 года, максимальный — до достижения заёмщиком 45−50 лет.
Планировалось запустить в 2025 году ипотеку для участников СВО под 2%, но было решено отложить введение данной программы кредитования минимум до 2026 года.
Сколько дают по военной ипотеке в 2026 году: суммы по регионам.
Согласно актуальным условиям военной ипотеки, лимитов по регионам нет, но есть общая максимальная сумма, которую государство может погасить за заёмщика, — это 1 860 000 рублей (в Банке «Россия») и до 6 млн рублей по программе ПСБ. Максимальная же сумма всего кредита зависит от решения банка.
Однако в 2026 году конкретно для участников СВО могут ввести иные условия, а именно:
ставка — 2%;срок кредита — до 30 лет;первоначальный взнос — не менее 20%;стоимость недвижимости будет иметь верхний предел.
Так, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составит 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.
Процентная ставка и ежемесячный платёж.
Процентная ставка по военной ипотеке не фиксированная и устанавливается банком на тех же условиях, что и для обычного гражданского, исходя из различных аспектов, таких как сумма первоначального взноса, возраст заёмщика, его стаж и др.
Ежемесячный платёж, разумеется, тоже зависит от многих факторов, главным из которых является сама сумма кредита.
Однако, в отличие от любой другой ипотеки, здесь платёж может быть и нулевым. Такое возможно, если он не превышает ежемесячный взнос государства по НИС, который в 2025 году составляет 32 947 ₽.
Какую квартиру можно купить.
Приобрести квартиру по военной ипотеке можно любую — как в новостройке, так и на вторичном рынке, каких-то особых ограничений нет. Также не запрещено покупать таунхаусы и частные дома с земельным участком.
Главное, чтобы:
объект находился на территории России (необязательно в регионе, где военный служит);жильё относилось к жилому фонду, то есть в нём можно прописаться;у застройщика, если покупается квартира в новостройке, были все разрешения и гарантии возврата денег (как правило, это эскроу-счета).
Запрещено приобретение коммерческой недвижимости, жилья с обременениями, частей жилой недвижимости, например комнаты в коммунальных квартирах.
Семейная и военная ипотека.
Отдельной программы под названием «семейная военная ипотека» нет, но военнослужащий с семьёй, в которой есть ребёнок до 7 лет, имеет право и на военную, и на семейную ипотеку.
То есть можно приобрести только квартиру в новостройке, но под ставку 6% и гасить её с помощью системы НИС.
Как оформить военную ипотеку: пошаговая инструкция.
Вообще, порядок оформления военной ипотеки не сильно отличается от процесса оформления обычной ипотеки для гражданских лиц, за исключением пары дополнительных пунктов.
Получить свидетельство о праве на целевой жилищный заём.
Сперва необходимо получить свидетельство о праве на целевой жилищный заём, сделать это можно через 3 года после вступления в НИС (кроме участников СВО, они могут воспользоваться программой сразу). Для этого нужно подать рапорт командиру воинской части. Свидетельство будет действовать 6 месяцев.
Сформировать заявку на ипотеку.
После получения свидетельства подайте заявку на ипотеку. Нужно выбрать банк, заполнить и отправить заявку на открытие кредитной линии. К заявке приложите паспорт гражданина РФ, военный билет и ранее полученное свидетельство о праве на целевой жилищный заём.
Выбрать объект недвижимости.
Теперь самый важный шаг — выбор квартиры или дома. Вы можете рассмотреть как новостройки, так и вторичное жильё, однако оно должно соответствовать требованиям банка. После того как вы выберете подходящий вариант, передайте документы на недвижимость в кредитную организацию.
Ожидать решения.
Далее придётся подождать. Если объект недвижимости соответствует установленным критериям, банк подготовит пакет документов и направит его в ФГКУ «Росвоенипотека», где они будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней (для вторичного рынка) или 30 рабочих дней (для новостроек).
Заключить соглашение с ФГКУ «Росвоенипотека» и договор целевого жилищного займа (ЦЖЗ) с банком.
Подпишите соглашение с ФГКУ «Росвоенипотека» и договор целевого жилищного займа (ЦЖЗ) с банком. Для этого вам необходимо посетить отделение кредитной организации. По завершении этой процедуры на ваш расчётный счёт по ипотеке будет зачислена сумма первоначального взноса, которая будет списана с вашего накопительного счёта.
Оформить сделку купли-продажи.
Оформите сделку купли-продажи или договор долевого участия. На это у вас есть 3 месяца.
Застраховать жильё и зарегистрировать его в Росреестре.
После завершения сделки не забудьте застраховать жильё и зарегистрировать его в Росреестре.
Часто задаваемые вопросы.
И в заключение ответим на несколько популярных вопросов.
Можно ли взять в ипотеку вторичку?
Да, в рамках военной ипотеки можно приобрести жильё как в новостройке, так и на вторичном рынке.
А если уже есть квартира?
Закон не запрещает использовать военную ипотеку для покупки второго или последующего жилья. Главное условие — иметь право на участие в НИС и достаточно накопленных средств.
Что будет, если уволиться со службы?
Увольнение со службы до того, как выслуга достигнет 20 лет (или 10 лет по льготным основаниям), влечёт за собой обязанность вернуть государству все средства, потраченные на погашение кредита, а также проценты, которые банк начислил за использование целевого жилищного займа (ЦЖЗ). Сумма, которую нужно вернуть, — это все государственные взносы.
Что будет с ипотекой, если военнослужащий погибнет?
Кредит по военной ипотеке полностью и единовременно погашается, независимо от остатка задолженности.
А можно ли использовать маткапитал?
Да, конечно, ограничений на использование маткапитала нет, его можно направить как на первоначальный взнос, так и на досрочное полное или частичное погашение кредита.