Ехать ли на озеро? Метеорологи рассказали, когда замерзает лёд на Байкале

Зимний отдых на Байкале — мечта многих. И пока одни уже пакуют чемоданы, чтобы встретить на озере Новый год и провести каникулы, другие покупают билеты на февраль и март, когда на льду проводят фестивали. И главный вопрос, который задают все, выглядит одинаково — когда зимой 2025−2026 замерзает лёд на Байкале? Корреспондент irk.aif.ru поинтересовался информацией в УГМС по Иркутской области.
Байкал не замёрзнет к Новому году 2026.
«Возможно, северная часть озера Байкал замёрзнет к Новому году, — говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Дмитрий Ломинога. -По уточнённому прогнозу, в конце декабря мы ждём ледостав в северной части озера, в районе метеостанции Томпа (это на восточном берегу Байкала, примерно в 80 километрах к югу от северной оконечности озера) и Нижнеангарска».
В южной части Байкала, как сообщают гидрометеорологи, уже начинается процесс ледообразования. Например, в районе деревни Сарма на Малом море лед уже стоит, но еще не полностью.
В центральной же части озера открытой воды пока значительно больше. Это объясняется двумя причинами: огромным объемом байкальской воды и тем, что она до сих пор отдает тепло, накопленное за летние месяцы.
Специалисты спасательных служб настоятельно просят не выходить и не выезжать на лед, если это официально не разрешено.
Что ждет на Байкале зимой 2025−2026.
Зимний Байкал невероятно живописен: берега укрыты свежим снегом, на камнях и скалах застывают причудливые ледяные наплески с сосульками, воздух чист, а небо часто ярко-голубое. В декабре озеро как будто отдыхает от туристов, и здесь особенно приятно просто гулять, наслаждаясь спокойной природой.
Самое оживленное место для отдыха — поселок Листвянка, где развлечения доступны в любое время года. Там можно сходить в музеи, нерпинарий или астрономическую обсерваторию, посетить смотровые площадки у Камня Черского и Шаман-камня.
А поскольку снега уже выпало достаточно, открываются и другие возможности: катание на горных лыжах, поездки на собачьих упряжках или снегоходах по лесным маршрутам из Листвянки. Также в этот период уже можно наблюдать начало ледостава, увидеть первый прозрачный лед и даже отправиться на горячие источники.
Как правильно одеться для поездки на Байкал.
Собираясь на Байкал зимой, обязательно уделите внимание экипировке, чтобы чувствовать себя комфортно и тепло.
Обувь должна быть рассчитана на морозы ниже минус двадцати и с надежной подошвой, которая не скользит.
Раньше всего лед появляется в акватории Малого Моря, и уже в декабре его там можно увидеть. Однако из-за постоянных сильных ветров первый лед часто ломается. Поэтому у побережья острова Ольхон и у восточных берегов мысов ледяная поверхность после замерзания обычно неровная, состоит из обломков, вмерзших в лед.
Не забудьте про специальные насадки на обувь — ледоступы. Их можно заказать в интернете. Пологие берега озера часто покрываются скользким ступенчатым льдом, и без такого приспособления гулять будет не только трудно, но и небезопасно.
Верхняя одежда нужна зимняя, но при этом легкая и хорошо защищающая от ветра, чтобы длительные прогулки не утомляли.
Солнцезащитные очки тоже пригодятся — в солнечный день снег создает яркие блики, и без очков будет неудобно. Климат на Малом Море и Ольхоне зимой похож: здесь мало снега, много солнца, а видимость бывает просто изумительной. Снежный покров чаще всего минимален или его вообще нет — ветры просто сдувают снег. Средняя температура воздуха зимой здесь обычно немного выше, чем в Иркутске.
В заключение важно напомнить предупреждения от МЧС России: не выходите на лед, если увидели установленные запрещающие знаки; не оставляйте детей без присмотра взрослых вблизи замерзших водоемов; условно безопасным считается лед толщиной от десяти до пятнадцати сантиметров.
Всегда помните, что из-за перепадов температуры и снегопадов прочность льда может быть обманчивой и не соответствовать норме. Выход на такой лед представляет серьезную опасность для жизни.