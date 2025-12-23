Ехать ли на озеро? Метеорологи рассказали, когда замерзает лёд на Байкале

Солнцезащитные очки тоже пригодятся — в солнечный день снег создает яркие блики, и без очков будет неудобно. Климат на Малом Море и Ольхоне зимой похож: здесь мало снега, много солнца, а видимость бывает просто изумительной. Снежный покров чаще всего минимален или его вообще нет — ветры просто сдувают снег. Средняя температура воздуха зимой здесь обычно немного выше, чем в Иркутске.