Актюбинку задержали на парковке спецЦОНа

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе проверки установлено, что подозреваемая оказывала незаконные услуги по оформлению страховых полисов на автотранспортные средства с иностранным учетом. Эти полисы не имели юридической силы при наступлении страхового случая. Кроме того, она занималась незаконным оформлением иных правоустанавливающих документов, предоставляющих право на управление транспортным средством.
При осмотре автомобиля подозреваемой полицейские изъяли медицинские справки, свидетельства о прохождении учебных курсов для получения водительских удостоверений, а также незаполненные бланки с оттисками печатей нотариуса.
«Поводом для задержания стало обращение одного из водителей в страховую компанию после дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что ранее он оформил у подозреваемой страховой полис сроком на три месяца, однако при попытке получить страховое возмещение выяснилось, что документ является поддельным», — рассказали в МВД.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников.