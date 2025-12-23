Актюбинку задержали на парковке спецЦОНа

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе проверки установлено, что подозреваемая оказывала незаконные услуги по оформлению страховых полисов на автотранспортные средства с иностранным учетом. Эти полисы не имели юридической силы при наступлении страхового случая. Кроме того, она занималась незаконным оформлением иных правоустанавливающих документов, предоставляющих право на управление транспортным средством.