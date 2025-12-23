404 жителя Башкирии стали жертвами опасного напитка: в Роспотребнадзоре озвучили тревожную статистику

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал статистику острых отравлений спиртосодержащей продукцией за период с января по ноябрь этого года. Общий показатель составил 24 случая на 100 тысяч населения, что незначительно ниже уровня аналогичного периода прошлого года (24,9 на 100 тысяч).