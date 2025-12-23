Ричмонд
404 жителя Башкирии стали жертвами опасного напитка: в Роспотребнадзоре озвучили тревожную статистику

Уфа стала лидером по числу отравлений алкоголем среди городов Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал статистику острых отравлений спиртосодержащей продукцией за период с января по ноябрь этого года. Общий показатель составил 24 случая на 100 тысяч населения, что незначительно ниже уровня аналогичного периода прошлого года (24,9 на 100 тысяч).

Абсолютное большинство случаев зафиксировано в Уфе, где отравились 404 человека. На втором месте с большим отрывом находится Белорецк (85 пострадавших), на третьем — Стерлитамак (64), на четвертом — Октябрьский (56). Среди районов наиболее сложная ситуация наблюдается в Белорецком (29 случаев) и Уфимском (28 случаев).

Всего случаи отравлений алкоголем были зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях республики. Как отмечают в ведомстве, основными причинами отравлений стали острое отравление этанолом (50% случаев) и неуточненным спиртом (42,1%).

