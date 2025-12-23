Ричмонд
Строительство и подключение домов к сетям упростилось в Беларуси

В Беларуси упростили порядок строительства и подключения к коммуникациям домов в сельской местности.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси упростили порядок возведения и подключения к сетям домов в сельской местности. Это регламентирует указ президента Беларуси (№ 447 от 21 декабря 2025-го), сообщила пресс-служба президента.

Так, президентским указом в Беларуси упростили порядок строительства и подключения государственными предприятиями индивидуальных жилых домов к распределительным инженерным сетям в сельской местности.

Теперь госзастройщики смогут строить дома в деревнях, в том числе с хозпостройками к ним, на основании паспорта застройщика, без разработки проектной документации.

Еще такие застройщики получал право продавать построенные ими объекты, в том числе недостроенные при их высокой степени готовности на аукционах. Для этого не нужно будет проводить работы по консервации объектов и госрегистрации в течение одного года после регистрации земельного участка, где такой дом располагается.

Еще указ предусмотрел условия, которые позволяют эксплуатирующим организациям подключать индивидуальные жилые дома к инженерным сетям по заявкам граждан и юрлиц без участия застройщика. Такая норма направлена на исключение избыточного регулирование процессов. А еще благодаря этому сократится время и стоимость выполнения данных работ, а застройщики будут освобождены от выполнения несвойственных им функций.

Указ вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. Еще критерии непригодности жилых помещений изменились в Беларуси.

Между тем Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси.

