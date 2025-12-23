Ричмонд
Назван регион РФ, в котором будут платить миллион за первого ребенка

В Новгородской области будут платить около 1 млн рублей за первенца.

Источник: Комсомольская правда

Семьи в Новгородской области при рождении первого ребенка будут получать около 1 млн рублей с января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства труда, семейной и социальной политики региона.

«При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 млн рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — уточнили в ведомстве.

Согласно приведенным данным, с 1 января 2026 года размер региональной выплаты на первого ребенка составит 350 тысяч рублей, на третьего или последующих детей — 250 тысяч рублей. Размер федерального маткапитала в следующем году составит порядка 737 тысяч рублей.

Региональный капитал можно использовать для улучшения жилищных условий в Новгородской области и оплаты детского сада при рождении первенца.

Напомним, в Госдуме сейчас разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка.