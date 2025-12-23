Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве

В этом году обустроили единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра. В него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В прошлом году в рамках программы обновили свыше 20 километров набережных реки Яузы и такие крупные улицы, как Академика Королева на северо-востоке столицы и Генерала Тюленева в ЮЗАО.