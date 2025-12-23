Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц за два года в рамках новой программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках реализации новой программы комплексного благоустройства обновили за два года более 1,3 тысячи объектов во всех административных округах. В этом году работы прошли на почти 700 улицах. Основная задача — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам», — отметил Петр Бирюков.
На благоустраиваемых улицах заменили покрытие тротуаров и проезжей части и смонтировали современные остановочные павильоны. Кроме того, модернизировали систему освещения. Специалисты установили в том числе новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.
В этом году обустроили единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра. В него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В прошлом году в рамках программы обновили свыше 20 километров набережных реки Яузы и такие крупные улицы, как Академика Королева на северо-востоке столицы и Генерала Тюленева в ЮЗАО.
Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. На обновленных улицах разбивают газоны и цветники, высаживают крупномерные деревья.
Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды — они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.