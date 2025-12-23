Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

После воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе и Ивано-Франковской области.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 23 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

«В Одессе слышны взрывы», — следует из публикации.

Также сообщается, что взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области на западе Украины.

Помимо этого, в Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв утром 23 декабря.