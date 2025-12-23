В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Во вторник, 23 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
«В Одессе слышны взрывы», — следует из публикации.
Также сообщается, что взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области на западе Украины.
Помимо этого, в Харькове, который находится на северо-востоке Украины, произошёл взрыв утром 23 декабря.