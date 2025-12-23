Сбежавший в США комик Данила Поперечный* обратился в Верховный суд России

«22 декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича*», — следует из карточки.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Поперечного* к Минюсту, требующий снять с него статус иностранного агента. Это решение было поддержано Мосгорсудом и кассационным судом.
После начала специальной военной операции Россию покинули несколько известных комиков и телеведущих. Среди них — Данила Поперечный*, Идрак Мирзализаде, Александр Долгополов, Руслан Белый*, Дмитрий Романов. Многие из них продолжили выступать в Европе и Израиле, а часть артистов открыто заявили, что не планируют возвращаться в Россию. Сам Поперечный* живёт в Лос-Анджелесе, у него есть грин-карта.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.