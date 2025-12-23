Звезда 90-х Алексей Глызин не смог защитит в суде авторские права

К сумме основного долга певцу была назначена неустойка и госпошлина.
Певец Алексей Глызин проиграл суд за авторские права на сумму более 170 тысяч рублей. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«“Российское авторское общество” потребовало с певца около 170 тысяч рублей — иск рассматривали в упрощенном порядке, как это обычно бывает в делах о неисполнении обязательств по договору. Суд встал на сторону РАО», — сообщает канал «Звездач». ПО решению суда, певец выплатит 112 405 рублей долга. Кроме этого ему вменили неустойку более 57 тысяч рублей и 13 тысяч госпошлины.
Алексей Глызин — один из самых популярных российских артистов 90-х, работавших в коллективе с Аллой Пугачевой. В разные годы был в составах «Самоцветов», «Ритма», «Веселых ребят». С 1988 года начал сольную карьеру, которая пошла на спад в 90-е годы.