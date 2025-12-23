Момент аварии, где погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла, сняли на видео

В Сети появилось видео жесткого дорожно-транспортного происшествия в горах Сан-Габриэль под Лос-Анджелесом. В этой аварии погиб дизайнер видеоигр Винс Зампелла.
Сразу после аварии Ferrari 296 GTS загорелась, а пассажир вылетел с сиденья. Сам Зампелла умер на месте происшествия. Его спутника еще живым экстренно госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался от тяжелых травм.
Накануне сообщалось, что 22 декабря, в возрасте 55 лет умер дизайнер видеоигр Винс Зампелла. Он являлся соучредителем студии Infinity Ward. Кроме того, Винс Зампелла был директором франшизы Battlefield и создателем Call of Duty.
Также стало известно, что из жизни ушел британский певец и композитор Крис Ри, автор суперхитов Josephine, On the Beach и The Road to Hell.