Момент аварии, где погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла, сняли на видео

Сразу после аварии Ferrari 296 GTS загорелась, а пассажир вылетел с сиденья. Сам Зампелла умер на месте происшествия. Его спутника еще живым экстренно госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался от тяжелых травм.