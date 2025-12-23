Демешин провёл «Разговор о важном» в Военно-морском лицее Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Военно-морской лицей имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, где принял участие в торжественной линейке и провёл урок «Разговоры о важном». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Ключевой темой занятия стало понятие совести как нравственной основы личности.
«Совесть помогает оставаться человеком в переменчивом мире и делает выбор в пользу добрых дел», — сказал Демешин.
Обращаясь к лицеистам, губернатор отметил символику Андреевского флага и якоря на их форме, а затем запомнил о вкладе моряков в освоение дальневосточных территорий. Он пожелал ребятам завершить учебную неделю с положительными примерами, вдохновляясь подвигами участников специальной военной операции.
Также глава региона призвал кадетов воспитывать в себе совесть, ответственность и долг, чтобы передавать эти ценности окружающим.
«Нравственная борьба с собственными слабостями позволяет человеку крепко стоять на ногах и жить достойно», — сказал он.
После урока губернатор осмотрел школьный музей, где один из учеников провёл для него экскурсию по экспозициям. Визит стал важным событием для лицеистов и подчеркнул внимание краевых властей к патриотическому воспитанию молодёжи.