Ни поесть, ни отдохнуть: для тюменцев выросли цены на продукты и туризм

В ноябре в Тюменской области инфляция составила 6,2%: в регионе выросли цены на яйца, сливочное масло, макароны, помидоры и другие овощи. Также подорожали туристические путевки, как за границу, так и внутри области. Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении Банка России.

Цены на продукты ежедневного спроса выросли.

«По сравнению с октябрем подорожали яйца, сливочное масло, макароны, некоторые овощи и фрукты. Производители и поставщики перекладывают возросшие издержки на сырье, корма, логистику, заработную плату сотрудников в цены. Продолжают дорожать помидоры, сладкий перец, огурцы», — рассказали в ведомстве.

Из-за приближающихся новогодних каникул стали дороже путевки в страны Юго-Восточной Азии и Закавказья, Турцию и Египет. Выросли и цены на размещение в местных санаториях и пансионатах, гостиницах.

Есть в Тюменской области и подешевевшие товары. Это сахар, смартфоны, мониторы, стиральные машины, холодильники и пылесосы. Также немного подешевел бензин.

В целом инфляция в регионе в ноябре составила 6,2%. В октябре она была выше — 7,3%.