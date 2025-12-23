Ни поесть, ни отдохнуть: для тюменцев выросли цены на продукты и туризм

В ноябре в Тюменской области инфляция составила 6,2%: в регионе выросли цены на яйца, сливочное масло, макароны, помидоры и другие овощи. Также подорожали туристические путевки, как за границу, так и внутри области. Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении Банка России.