В Иркутской области прокуратура помогла семье отремонтировать квартиру

Прокуратура добилась ремонта в квартире для матери и ребёнка-инвалида в Зиме.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура добилась ремонта в квартире для матери и ребёнка-инвалида в Зиме. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Межрайонная прокуратура восстановила жилищные права местной жительницы и её несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, которые длительное время проживали в квартире с разрушенным половым покрытием.

Проверка была инициирована по обращению женщины, проживающей с ребёнком в жилье по договору социального найма. Установлено, что деревянный настил пола в квартире пришёл в негодность и практически отсутствовал, что создавало угрозу безопасности и делало проживание невозможным.

Несмотря на неоднократные обращения гражданки в местную администрацию с просьбой помочь с ремонтом, необходимые работы так и не были проведены.

Зиминская межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес ответственных должностных лиц.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены: в квартире полностью восстановлено половое покрытие, а жилищные права матери и ребёнка-инвалида — защищены.

Ранее сообщалось о том, что в Усть-Куте матери двоих детей выплатят полтора миллиона рублей в качестве компенсации.