Мечта подростка из Новочеркасска сбылась накануне Нового года

Новогодние праздники — лучшее время исполнения детских желаний. Вот и мама тринадцатилетнего Максима Любимова накануне Нового года написала письмо… нет, не Деду Морозу, а директору Новочеркасского электровозостроительного завода Евгению Гридасову. Светлана поделилась, что ее ребенок увлекается железными дорогами с малых лет, увлеченно изучает литературу о локомотивах. Они неоднократно бывали в Музее истории завода, особенно впечатлил мальчика обширный ассортимент макетов поездов. Максим мечтает однажды попасть внутрь самого завода.
В рамках проекта «Елка желаний», директор по внешним связям и стратегическим коммуникациям Ирина Бартенева, член Союза машиностроителей России решила исполнить мечту мальчика. Для него и мамы было организовано «путешествие» в мир электровозов — в заводские цеха, где им рассказали обо всех особенностях строительства электровозов.
Максим смог увидеть настоящее рабочее место машиниста поезда. Фото: Максим Максименко.
Они побывали на участке монтажа и сборки кабин, где Максим смог увидеть настоящее рабочее место машиниста поезда.
В завершение экскурсии Ирина Бартенева поздравила семью Любимовых с наступающим Новым годом, передала подарки от ТМХ, НЭВЗа и РРО Союза машиностроителей России.
Посещение завода оказалось увлекательным и познавательным событием. Посетители сердечно поблагодарили руководство предприятия и сотрудников пресс-службы, превративших детскую мечту в реальность своими стараниями и вниманием.