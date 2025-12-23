Мечта подростка из Новочеркасска сбылась накануне Нового года

Новогодние праздники — лучшее время исполнения детских желаний. Вот и мама тринадцатилетнего Максима Любимова накануне Нового года написала письмо… нет, не Деду Морозу, а директору Новочеркасского электровозостроительного завода Евгению Гридасову. Светлана поделилась, что ее ребенок увлекается железными дорогами с малых лет, увлеченно изучает литературу о локомотивах. Они неоднократно бывали в Музее истории завода, особенно впечатлил мальчика обширный ассортимент макетов поездов. Максим мечтает однажды попасть внутрь самого завода.