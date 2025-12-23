Ричмонд
В Роскачестве перечислили главные риски праздничного стола

Россиянам перед подготовкой к новогодним праздникам следует помнить не только о вкусе, но и о качестве блюд. Об этом во вторник, 23 декабря, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, наибольшую опасность представляют салаты с огромным количеством компонентов. Такие, как правило, заправлены майонезом или сметаной.

— Сочетание овощей, яиц, колбасы или рыбы с соусом создает питательную среду для размножения патогенных микроорганизмов. При комнатной температуре это происходит стремительно, — добавила она.

Спеценко подчеркнула, что подобные блюда следует заправлять перед подачей на стол. Кроме того, салаты должны выставляться только на время трапезы.

Второй по значимости риск — неправильное хранение скоропортящихся продуктов. Птицу, мясо и рыбу нельзя размораживать при комнатной температуре.

— Это прямая дорога к росту бактерий. Используйте для этого нижнюю полку холодильника, холодную воду или специальный режим микроволновой печи, — цитирует ее RT.

По мнению доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, для того, чтобы провести Новый год без вреда для здоровья, важно соблюдать некоторые правила «пищевого выживания».