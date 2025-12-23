Первая южнокорейская коммерческая ракета-носитель загорелась после запуска

Первая коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano южнокорейской Innospace загорелась и упала через 30 секунд после запуска с космодрома Алкантара в Бразилии. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщает Yonhap.
Уточняется, что это была первая попытка такого запуска, предпринятая частной компанией из Южной Кореи. Во время полета была выявлена аномалия и ракета упала в пределах зоны безопасности, жертв или признаков повреждений объектов на земле нет.
— Запуск трижды переносился с момента первоначальной даты компании — 22 ноября, — передает агентство.
Ранее стало известно, что тестовый запуск космического корабля Starship компании SpaceX в январе, который потерпел крушение, подверг серьезной опасности несколько пассажирских самолетов, пролетавших над Карибским морем. При этом SpaceX не сообщила FAA о взрыве сразу по официальной горячей линии.
17 декабря один из спутников Starlink потерял управление из-за аномалии на орбите. Аномалия привела к выбросу газов из топливного бака и быстрому уменьшению большой полуоси примерно на четыре километра.