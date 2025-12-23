Легендарный Ми-26 вытащил американский бомбардировщик из болот Новой Гвинеи. Фото

Выставленный Ми‑26 был выпущен в 1983 году на заводе в Ростове‑на ‑Дону. На вертолете летал заслуженный летчик‑испытатель России Борис Барсуков. Именно этот борт использовали в проекте «Энергия‑Буран» как транспорт для перевозки негабаритных грузов. С 1995 года машина находилась на хранении в Летно‑исследовательском институте имени М. М. Громова, откуда спустя 30 лет ее передали в Музейный комплекс.