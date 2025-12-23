Легендарный Ми-26 вытащил американский бомбардировщик из болот Новой Гвинеи. Фото

Данный экспонат был выпущен в 1983 году в Ростове-на-Дону.
В Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область) завершили сборку нового крупногабаритного экспоната — крупнейшего в мире серийного вертолета Ми‑26. Машину-рекордсмена, на счету которой 14 мировых достижений, разместили на открытой площадке рядом со зданием музея авиации «Крылья Победы». Экспонат уже открыт для посещения. Чем славится авиатитан — в материале URA.RU.
«В Музейном комплексе завершена сборка крупнейшего в мире серийного вертолета Ми‑26. Теперь он стал доступен всем посетителям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Музейного комплекса. Там уточнили, что вертолет планируют дополнительно дооснастить и провести полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, включая окраску.
Выставленный Ми‑26 был выпущен в 1983 году на заводе в Ростове‑на ‑Дону. На вертолете летал заслуженный летчик‑испытатель России Борис Барсуков. Именно этот борт использовали в проекте «Энергия‑Буран» как транспорт для перевозки негабаритных грузов. С 1995 года машина находилась на хранении в Летно‑исследовательском институте имени М. М. Громова, откуда спустя 30 лет ее передали в Музейный комплекс.
Ми‑26 выпускался серийно с 1980 по 2019 год. За 39 лет было произведено 318 таких машин. При этом около трети продолжают эксплуатацию в России. Вертолет может поднимать до 20 тонн груза. Благодаря этому машины этого типа перевозили самые разные объекты: статую Будды, останки древнего мамонта, планер пассажирского самолета Ту‑134 и поднятый из болот Новой Гвинеи бомбардировщик «Бостон» времен Второй мировой войны.
Технические характеристики нового музейного экспоната таковы: длина фюзеляжа — около 40 метров, диаметр несущего винта — 32 метра, высота по втулке винта — более 8 метров. Масса пустого вертолета составляет 28 тонн, максимальная взлетная масса — 56 тонн. Конструкция позволяет перевозить до 20 тонн полезной нагрузки или до 85 солдат. Вертолет развивает скорость до 295 км/ч.
Сегодня в музеях России и ближнего зарубежья экспонируются лишь четыре Ми‑26. Машина, установленная в Верхней Пышме, стала пятым музейным экземпляром этого типа.