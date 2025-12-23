В Кремле прошёл благотворительный показ балета для детей из регионов России

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялся благотворительный показ балета «Щелкунчик’Академии русского балета им А. Я. Вагановой под управлением Николая Цискаридзе.
Мероприятие организовано благодаря акционерам Группы USM и её компаний — «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская Медь».
Почти 4 000 гостей — дети и их родители из приграничных областей России и регионов присутствия компаний холдинга — смогли окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Для многих этот день стал настоящим праздником: впервые они увидели столицу и побывали на одном из самых знаменитых балетных представлений.
Формат мероприятия продолжил успешную традицию прошлого года. Тогда почти 2 000 гостей из Курской и Белгородской областей посетили показ «Щелкунчика» в Государственном академическом Большом театре, а также новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки.
Среди приглашённых на этот раз — самые разные дети и семьи: дети участников СВО; многодетные семьи, переселившиеся с приграничных территорий; воспитанники детских домов; приёмные дети; лучшие сотрудники предприятий Группы вместе с семьями.
Географический охват праздника оказался поистине впечатляющим. В Москву приехали гости из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краёв, и Башкортостана.
Чтобы поездка прошла безопасно и комфортно, для детей и родителей из Белгородской и Курской областей были организованы три дополнительных маршрута поездов РЖД.
Балет поставлен в канонической хореографии русского балетмейстера В. Вайнонена (1934 год). Фото: Александр ЛЕПЕШКИН.
Центральным событием праздника стал балет «Щелкунчик» в канонической хореографии русского балетмейстера В. Вайнонена (1934 год). Именно эта версия сделала спектакль всемирно известным — уже более 90 лет он покоряет сердца зрителей. В этот раз блестящее исполнение представили воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством Народного артиста РФ Николая Цискаридзе.