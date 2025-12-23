В Кремле прошёл благотворительный показ балета для детей из регионов России

Центральным событием праздника стал балет «Щелкунчик» в канонической хореографии русского балетмейстера В. Вайнонена (1934 год). Именно эта версия сделала спектакль всемирно известным — уже более 90 лет он покоряет сердца зрителей. В этот раз блестящее исполнение представили воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством Народного артиста РФ Николая Цискаридзе.