Трамп отправил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку с автографом

Глава Белого дома передал подарки для президента Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп передал казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай, комментируя итоги ноябрьской встречи двух глав государств.

По его словам, Трамп передал подарки для президента Казахстана на встрече с послом республики в США после вручения верительных грамот.

Кроме того, американский лидер передал Токаеву теплые пожелания, характеризовав его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

Напомним, Токаев посетил Вашингтон с рабочим визитом в ноябре этого года для переговоров с Трампом и участия в саммите «С5+1». Президент Казахстана назвал главу Белого дома великим государственным деятелем.

