ИКИ РАН: Геомагнитные возмущения продлятся на Земле до двух суток

Геомагнитная активность сохранится на текущем, возмущенном уровне как минимум в течение ближайших двух суток. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Так как признаков снижения скорости ветра не наблюдается, то как минимум на текущем (возмущенном) уровне геомагнитная активность продержится ещё 1−2 суток, возможно дольше», — говорится в сообщении.
В лаборатории отметили, что Земля продолжает находиться под влиянием крупной корональной дыры, хорошо заметной на солнечном диске. За последние сутки скорость солнечного ветра увеличилась еще сильнее и приблизилась к отметке 750 км/с. Уровень геомагнитных возмущений остается умеренным.
