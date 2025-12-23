Ричмонд
ИКИ РАН: Геомагнитные возмущения продлятся на Земле до двух суток

Солнечный ветер удерживает Землю в зоне геомагнитных возмущений.

Источник: Комсомольская правда

Геомагнитная активность сохранится на текущем, возмущенном уровне как минимум в течение ближайших двух суток. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Так как признаков снижения скорости ветра не наблюдается, то как минимум на текущем (возмущенном) уровне геомагнитная активность продержится ещё 1−2 суток, возможно дольше», — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что Земля продолжает находиться под влиянием крупной корональной дыры, хорошо заметной на солнечном диске. За последние сутки скорость солнечного ветра увеличилась еще сильнее и приблизилась к отметке 750 км/с. Уровень геомагнитных возмущений остается умеренным.

Ранее KP.RU писал о том, что чувствительность к магнитным бурям может указывать на скрытые нарушения в работе организма. Врач-невролог Екатерина Попова объяснила, каким образом геомагнитная активность отражается на самочувствии человека.