ИКИ РАН: Геомагнитные возмущения продлятся на Земле до двух суток

В лаборатории отметили, что Земля продолжает находиться под влиянием крупной корональной дыры, хорошо заметной на солнечном диске. За последние сутки скорость солнечного ветра увеличилась еще сильнее и приблизилась к отметке 750 км/с. Уровень геомагнитных возмущений остается умеренным.