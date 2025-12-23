Электрички станут альтернативой городскому транспорту в Хабаровске

— Это ещё один шаг в интеграцию пригородных электропоездов в систему городского общественного транспорта. Таким образом, дальность поездки на расстояние до 20 км от Хабаровска на стоимость проездного документа не повлияет. Билет будет иметь фиксированную цену, что позволит сохранить ценовое преимущество пригородного железнодорожного транспорта и привлечь больше пассажиров, — сообщили в редакции газеты «Гудок».