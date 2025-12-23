Электрички станут альтернативой городскому транспорту в Хабаровске

Хабаровчане с 1 января смогут оплачивать проезд в электричках в пределах города по единому тарифу. Стоимость проезда составит 35 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После введения фиксированной стоимости билетов проезд на пригородных поездах, курсирующих по маршрутам от станции Хабаровск-1 до Красной Речки и от Хабаровска-1 до станции Амур для хабаровчан составит 35 рублей.
— Это ещё один шаг в интеграцию пригородных электропоездов в систему городского общественного транспорта. Таким образом, дальность поездки на расстояние до 20 км от Хабаровска на стоимость проездного документа не повлияет. Билет будет иметь фиксированную цену, что позволит сохранить ценовое преимущество пригородного железнодорожного транспорта и привлечь больше пассажиров, — сообщили в редакции газеты «Гудок».