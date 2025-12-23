Профессор Козловская: Слово «лабубу» можно использовать в сочинениях ЕГЭ

Слово «лабубу» можно использовать в сочинениях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила профессор Наталия Козловская.
— Лабубу — оригинальная игрушка, созданная гонконгским художником Касингом Лунгом для популярного комикса. Вместе с игрушкой появилось и имя. Никаких переводов или аналогов у него нет, поэтому использование слова в сочинении ЕГЭ не подпадает под этический критерий, о лабубу писать можно! — подчеркнула Козловская.
При этом эксперт отметила, что она не может себе представить сюжет сочинения, в котором это слово будет уместно, передает ТАСС.
В ноябре Ван Нин, создатель сети магазинов Pop Mart, известный по коллекционным игрушкам лабубу, вошел в перечень десяти самых богатых миллиардеров Китая с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Китайский предприниматель занял в списке Forbes десятую строчку.
12 декабря ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов сообщил, что 90 новых слов и словосочетаний появились в русском языке в этом году. Среди них — «лабубомания» и «нацмессенджер». В ближайшее время в толковые словари также войдут слова «вайб», «ИИ» и слово «нейросети».