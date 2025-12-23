Профессор Козловская: Слово «лабубу» можно использовать в сочинениях ЕГЭ

12 декабря ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов сообщил, что 90 новых слов и словосочетаний появились в русском языке в этом году. Среди них — «лабубомания» и «нацмессенджер». В ближайшее время в толковые словари также войдут слова «вайб», «ИИ» и слово «нейросети».