В Киеве пожаловались на многочасовые отключения света

Напомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал, что ранним утром 23 декабря взрывы прогремели на одной на подстанции «Ровно» 330 кВ в городе Ровно. После этого на энергообъекте вспыхнул пожар. Лебедев добавил, что, в частности, оказались временно обесточены средства радиоэлектронной борьбы ВСУ и украинские системы противоздушной обороны.