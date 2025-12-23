Ричмонд
В Киеве пожаловались на многочасовые отключения света

На Украине сообщили о серии взрывов в Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областях.

Источник: Аргументы и факты

Аварийные отключения электричества, которые длятся часами, фиксируются в Киеве, о чем сообщают местные жители в социальных сетях.

Ранее мэр города Виталий Кличко проинформировал о нескольких взрывах, прогремевших в столице Украины. Кроме того, ночью 23 декабря появилась информация о взрыве в Харькове.

Согласно сведениям украинских СМИ, перебои со светом наблюдаются также в Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Помимо этого, стало известно о серии взрывов в ряде других регионов Украины, включая Ивано-Франковскую, Львовскую и Винницкую области.

На этом фоне сообщается, в Киеве и 17 областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал, что ранним утром 23 декабря взрывы прогремели на одной на подстанции «Ровно» 330 кВ в городе Ровно. После этого на энергообъекте вспыхнул пожар. Лебедев добавил, что, в частности, оказались временно обесточены средства радиоэлектронной борьбы ВСУ и украинские системы противоздушной обороны.

В середине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что российские войска наносят удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. Кроме того, целями войск России также становятся объекты, которые касаются энергетической системы Украины и используются киевским режимом.

