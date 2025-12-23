Адвокат Еременко: Долина может победить в споре о квартире в Мосгорсуде

Мосгорсуд может встать на сторону певицы Ларисы Долиной в рамках дела о выселении из квартиры в Хамовниках. Такое мнение во вторник, 23 декабря, выразила адвокат Нина Еременко.
На данный момент собственницей является Полина Лурье, такое решение вынес Верховный суд России. Несмотря на это, по делу была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
— Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости, — считает она.
По ее словам, команда артистки будет настаивать на том, что Долина в момент заключения сделки была в уязвимом состоянии. Лурье, в свою очередь, не потребовала справки из диспансера.
— За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим, — цитирует Еременко Gazeta.ru.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников рассказал, что решение о выселении артистки Долиной из квартиры в Хамовниках стоит ожидать в ближайшие три месяца.