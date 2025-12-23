Ричмонд
Жителей Москвы предупредили о пробках

Дептранс Москвы заявил, что пробки в столице достигли пяти баллов.

Дептранс Москвы заявил, что пробки в столице достигли пяти баллов.

Эксперты упомянули в числе факторов, усиливающих пробки, погодные условия и увеличение числа поездок в предновогодние дни.

Автомобилистам посоветовали до 20.00 отдавать предпочтение городскому транспорту, а тем, кто все же сел за руль, не совершать резких маневров и не пользоваться телефоном во время движения.

