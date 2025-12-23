Flynas запустила прямые авиарейсы между Москвой и Джиддой

Тем временем визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро. Это должно существенно упростить процесс получения виз и сделать отдых на Кипре доступнее для россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть интересного.