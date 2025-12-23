Flynas запустила прямые авиарейсы между Москвой и Джиддой

Саудовский лоукостер Flynas во вторник, 23 декабря, запустил прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой.
Регулярные рейсы будут осуществляться из аэропорта Внуково. Первый из них вылетит в Саудовскую Аравию в 11:30, передает ТАСС.
Также стало известно, что Малайзия рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года.
Помимо этого, авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем, административным центром провинции Хубэй.
Ранее появилась информация, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновила выполнение регулярных рейсов из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку.
Тем временем визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро. Это должно существенно упростить процесс получения виз и сделать отдых на Кипре доступнее для россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть интересного.