Прокуратура Иркутской области восстановила права почти 1,2 тысячи спасателей

IrkutskMedia, 23 декабря. Прокуратура Иркутской области в 2024 году добилась восстановления трудовых прав сотрудников спасательной службы, чтобы устранить нарушения при начислении стимулирующих выплат и оплате сверхурочной работы, выявленные в ходе проверки исполнения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура Иркутской области установила, что вопреки требованиям закона 1197 сотрудникам спасательной службы при расчете выплат стимулирующего характера не учитывали премиальное вознаграждение по итогам работы за отдельные периоды. Кроме того, часть работников не получала дополнительные дни отдыха за сверхурочную работу, превышающую 120 часов, а соответствующая оплата за переработку им не производилась.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление работодателю. После прокурорского вмешательства сотрудникам спасательной службы произвели положенные выплаты на сумму свыше 18,5 млн рублей. Также более 140 работников смогли реализовать свое право на дополнительный отдых.
Напомним, прокуратура Жигаловского района Иркутской области провела проверку по поступившему на личном приеме прокурора обращению местной жительницы о нарушении ее трудовых прав. Установлено, что при увольнении заявительницы с должности помощника воспитателя из-за сокращения штата работодатель не выплачивал ей выходное пособие в течение года, аргументируя свою позицию наличием у женщины статуса пенсионера.