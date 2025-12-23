Прокуратура Иркутской области восстановила права почти 1,2 тысячи спасателей

Прокуратура Иркутской области установила, что вопреки требованиям закона 1197 сотрудникам спасательной службы при расчете выплат стимулирующего характера не учитывали премиальное вознаграждение по итогам работы за отдельные периоды. Кроме того, часть работников не получала дополнительные дни отдыха за сверхурочную работу, превышающую 120 часов, а соответствующая оплата за переработку им не производилась.