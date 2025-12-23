Хмурый день не только из-за погоды: В Кишиневе на целый день отключают электричество — публикуем адреса

Жители ряда секторов столицы останутся без света.
О запланированных на вторник отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Индепенденцей, 26 — с 08:50 до 13:00.
Центр:
Измаил, 31−33, Шт. чел Маре, 65−67, Тигина, 34, 67 — с 08:50 до 13:00.
Чеканы:
И. Думенюк, 3, 4−6, M. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38B, 38E, 38F, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, M. чел Бэтрын, 29/3A, 29/4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8 — с 09:10 до 15:00.
Рышкановка:
Аэродромулуй, 6, 8, 10, 22A, 22B, 15, 15/1−15/9, 17−23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, пер. 1 Аэродромулуй, 4, пер. 2 Аэродромулуй, 10/1, Д. Рышкану, 1, 1B, 1v, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, Н. Димо, 1, 4/1, Т. Владимиреску, 5, 7, 20, 22, 22A — с 09:20 до 16:00.
Пер. Бульбочика, 6, 46−48, 54, Карьерей, 5, 4/1, 9, 10−14, 24−28, 36/1, 48, 999, 1, пер. Карьерей, 1, 4A, 16, Чиркулуй, 5, 9−11, 15−21, 21A, 21B, 45−59, 65, 16, 26−48, 52−58, пер. 1 Чиркулуй, 1/1, 9, 12, 12A, 13, 14, пер. 2 Чиркулуй, 1, 5, пер. Пьетрэрией, 13A, пер. 2 Пьетрэрией, 2A, 17−21, 21A, 27−29, бул. Ренаштерий, 5, 8−10, 11, 33/1, 999 — с 10:00 до 16:00.
