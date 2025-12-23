Жительница Перми получила компенсацию за сломанную лодыжку в трамвае

Пострадавшая получила травму еще три года назад, 17 октября 2022 года. Она выходила из трамвая маршрута № 8 на площади Карла Маркса и запнулась о выступающую металлическую деталь в вагоне. Полученную травму квалифицировали как средней тяжести.