Жительница Перми получила компенсацию за сломанную лодыжку в трамвае

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск жительницы Перми к МУП «Пермгорэлектротранс». Женщина при выходе из переполненного трамвая сломала лодыжку.
Пострадавшая получила травму еще три года назад, 17 октября 2022 года. Она выходила из трамвая маршрута № 8 на площади Карла Маркса и запнулась о выступающую металлическую деталь в вагоне. Полученную травму квалифицировали как средней тяжести.
Страховая компания выплатила пермячке 100 тыс. руб. полису ОСГОП (страхование ответственности перевозчика). Пострадавшая также потребовала компенсацию морального вреда, дополнительных выплат и штрафов на общую сумму более 1 млн руб.
Суд установил получение травмы именно в трамвае, а также причинение пострадавшему пассажиру нравственных и физических страданий.
Судебным решением с перевозчика взыскали компенсацию морального вреда 40 тыс. руб. и штраф в 20 тыс. руб. (50% от суммы компенсации) за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. В остальной части иска отказано.
В суде сообщили, что МУП «Пермгорэлектротранс» не согласилось с вынесенным решением и подало апелляционную жалобу. При ее рассмотрении судебное решение оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.