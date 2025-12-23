Ричмонд
В Ростове интернет-пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера ВК

Не отправлялись фото и видео: ростовчане пожаловались на перебои в работе одного из мессенджеров.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на сбой в работе мессенджера VK. Нестабильную работу и перебои при пересылке фото и видео интернет-пользователи отметили 22 декабря. Это явление было временным и ситуация в итоге стабилизировалась.

По данным портала сбой.рф, вчера в некоторых регионах, действительно, отмечались единичные случаи нестабильной работы, но в целом «массового сбоя», как пишут некоторые СМИ, не было.

Сегодня, 23 декабря, на портале сообщается, что «проблем в работе мессенджера не обнаружили или получили мало жалоб от пользователей».

