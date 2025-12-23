Омского подрядчика, ремонтирующего мост у телецентра, планируют обанкротить

Одну из крупнейших строительных компаний города, ООО «Стройтраст», планируют обанкротить. Соответствующее заявление на сайте «Федресурс» сделала компания «А1», предоставляющая в аренду технику.
Как указано в заявлении, по мнению представителей «А1» ООО «Стройтраст» обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения арбитражного управляющего для удовлетворения требований кредиторов.
Тем не менее, судя по картотеке дел Арбитражного суда Омской области, заявление о признании должника банкротом от «А1» в суд не поступало. Сейчас на рассмотрении суда находится лишь одно исковое — «А1» требует от ООО «Стройтраст» 8 млн 510 тысяч 132 рубля долга. Следующее заседание по иску назначено на 27 января.
Компании «Стройтраст» доставались в последнее время самые крупные госзаказы. К примеру, именно этот подрядчик занимался капремонтом Ленинградского моста, а сейчас проводит аналогичные работы на мосту 60-летия ВЛКСМ у телецентра.
Ранее «КП Омск» сообщала, что подрядчик задолжал своим рабочим, занятым на ремонте моста, зарплату, однако когда ситуация вышла в публичную плоскость, сразу же погасил долги.