Омского подрядчика, ремонтирующего мост у телецентра, планируют обанкротить

Тем не менее, судя по картотеке дел Арбитражного суда Омской области, заявление о признании должника банкротом от «А1» в суд не поступало. Сейчас на рассмотрении суда находится лишь одно исковое — «А1» требует от ООО «Стройтраст» 8 млн 510 тысяч 132 рубля долга. Следующее заседание по иску назначено на 27 января.