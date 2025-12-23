Раскрыты планы Дурова по отцовству: Бизнесмен готов предоставить помощь в ЭКО

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен полностью покрыть расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для женщин, которые родят ему наследников. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что Дуров поставил несколько условий для таких женщин — не быть замужними и быть в возрасте не старше 37 лет. В этом случае он готов предоставить права на наследство всем своим биологическим детям.
По данным Forbes, сейчас его состояние оценивается в 17 миллиардов долларов (примерно свыше 1,3 триллиона рублей). Как утверждает издание, с момента начала донорства спермы в 2010 году он стал отцом более «100 биологических детей» в 12 странах.
«Хотя он (Дуров — прим. ред.) больше не является донором спермы напрямую, его образцы остаются замороженными в клинике, московском центре репродуктивной медицины», — говорится в материале.
В статье отметили, изначально Дуров стал донором спермы, чтобы помочь знакомому осуществить мечту о детях. Однако позднее он заявил, что его главным стимулом стало желание восполнить дефицит донорской спермы высокого качества.
Ранее KP.RU писал, что девушка Дурова Юлия Вавилова в своих социальных сетях намекнула на предстоящую свадьбу с предпринимателем. В публикациях с совместными фотографиями она стала называть Дурова своим мужем.