Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный певец отказался от концертов из-за рака

Американский певец Барри Манилоу отменил январские концерты после того, как у него диагностировали рак легких.

Американский певец Барри Манилоу отменил январские концерты после того, как у него диагностировали рак легких. Об этом 82-летний артист сообщил в соцсетях.

По его словам, томография выявила злокачественное образование в левом лёгком. Обследование назначили после шести недель безуспешного лечения от затяжного бронхита. Певец считает, что ему повезло — болезнь обнаружили на ранней стадии.

Сейчас Манилоу готовится к операции и рассчитывает вернуться на сцену уже в феврале с концертом в Лас-Вегасе.

Наибольшую известность Барри Манилоу принёс диско-хит «Copacabana». Он также является обладателем нескольких «платиновых» альбомов и премий «Эмми» и «Грэмми».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.