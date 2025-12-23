Известный певец отказался от концертов из-за рака

Американский певец Барри Манилоу отменил январские концерты после того, как у него диагностировали рак легких. Об этом 82-летний артист сообщил в соцсетях.
По его словам, томография выявила злокачественное образование в левом лёгком. Обследование назначили после шести недель безуспешного лечения от затяжного бронхита. Певец считает, что ему повезло — болезнь обнаружили на ранней стадии.
Сейчас Манилоу готовится к операции и рассчитывает вернуться на сцену уже в феврале с концертом в Лас-Вегасе.
Наибольшую известность Барри Манилоу принёс диско-хит «Copacabana». Он также является обладателем нескольких «платиновых» альбомов и премий «Эмми» и «Грэмми».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.