Ошибка Минюста США: личность жертвы Эпштейна оказалась в открытом доступе

Министерство юстиции США по ошибке раскрыло личность одной из пострадавших по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об это сообщает CNN.
Выступающая анонимно под псевдонимом Джейн Доу женщина была шокирована, узнав, что ее настоящее имя неоднократно появилось в рассекреченных документах по делу. Она отметила, что безуспешно пытается добиться удаления своих персональных данных из открытого доступа.
Она неоднократно уведомляла сотрудников Минюста о допущенной ошибке. Однако ее имя все еще остается в нескольких документах в открытом доступе. В ведомстве уточнили, что передали обращение ответственным за публикацию и редактирование материалов.
Женщина уточнила, что годами пыталась получить свое досье в ФБР. Джейн Доу добавила, что произошедшее подорвало ее доверие к способности властей защищать личные данные пострадавших и обеспечивать безопасность тех, кто решается сообщать о подобных преступлениях.
Ранее KP.RU писал, что по меньшей мере 16 файлов исчезли с раздела сайта Минюста США, где публиковались документы по делу Эпштейна. Среди удаленных материалов: в основном фотографии обнаженных женщин и снимок финансиста с президентом Дональдом Трампом.