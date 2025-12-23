Самозанятые россияне платят коллекторам больше остальных должников

На протяжении более трех месяцев в России действует новый механизм защиты заемщиков — период охлаждения. Теперь кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей доступны через четыре часа после подписания договора. «Вечерняя Москва» выясняла, как работает этот механизм.