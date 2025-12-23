Самозанятые россияне платят коллекторам больше остальных должников

Средний платеж самозанятых должников банкам и микрофинансовых организаций коллекторам за 10 месяцев текущего года достиг трехлетнего максимума — теперь он составляет 6870 рублей. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику ПКБ и ID Collect.
Уточняется, что этот показатель вырос на девять процентов по сравнению с прошлогодним периодом. При этом средний просроченный долг самозанятых должников составил порядка 70 тысяч рублей.
У классических банковских должников сумма составила порядка 217,3 тысячи рублей, передает издание.
На протяжении более трех месяцев в России действует новый механизм защиты заемщиков — период охлаждения. Теперь кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей доступны через четыре часа после подписания договора. «Вечерняя Москва» выясняла, как работает этот механизм.
1 февраля 2026 года правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся. В систему внедрят принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который позволит защититься от злоупотреблений.