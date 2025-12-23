Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в зоне спецоперации на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети членов семьи.
Уточняется, что отец погибшего отслужил в Корпусе морской пехоты США 26 лет, с 1985 по 2011 год. После завершения военной карьеры он в период с 2013 по 2018 год работал в Центральном разведывательном управлении. Также известно, что в 2006 году он окончил Военно-морскую аспирантуру США.
Брайан Закерл, погибший в возрасте 29 лет, также проходил службу в Вооруженных силах США. Как сообщил его дядя Майкл, он участвовал в подготовке украинских военнослужащих, после чего отправился на территорию Украины. Наемник погиб в первых числах декабря. Его супруга Кимберли и двое детей остаются в Киеве и, по имеющейся информации, ожидают возможности эвакуировать тело с линии боевого соприкосновения.
Кроме того, семья организовала сбор средств на платформе GoFundMe для поддержки вдовы и детей. На момент публикации было собрано более 22 тысяч долларов из заявленных 26 тысяч, сообщается в публикации.
Ранее в Купянске российские войска уничтожили новую украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), на вооружении у которой было оружие из стран Североатлантического альянса (НАТО), включая шведские магнитные мины.