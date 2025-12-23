Семьи из Новгородской области будут получать миллион рублей за первенца

Семьям из Новгородской области суммарно будут выплачивать более одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в министерстве семейной политики региона.
— При рождении первого ребенка общая сумма выплат с учетом регионального капитала и маткапитала составит чуть более миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет, — добавили в ведомстве.
Так, с начала следующего года размер выплаты от региона на первенца составит 350 тысяч рублей. На третьего ребенка и последующих — 250 тысяч рублей.
Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах области. Помимо этого, при рождении первенца региональным капиталом появится возможность оплатить детский сад, передает РИА Новости.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин отметил, что в 2026 году размер ежемесячных выплат семьям с детьми составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей.
В Государственную думу также планируют внести законопроект об увеличении выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.