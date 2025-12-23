Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью супруги Талгата Таджуддина

«Прошу и совершаю дуа Всевышнему, чтобы Он наделил Талгата хазрата и его семью терпением и стойкостью, а Санию абыстай — Своими нескончаемыми милостями и Раем. Пусть Аллах наградит Санию абыстай благами за то, что она много лет была рядом и поддерживала Талгата хазрата на его жизненном и тяжелом профессиональном пути ради Аллаха», — обратился муфтий.