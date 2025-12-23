В Великобритании хотят запретить исполнять рождественские песни в пабах

Власти Великобритании хотят запретить исполнять рождественские песни, включая ставшую классикой композицию Jingle Bells, в пабах. Об этом пишет местная газета Daily Mail.
По информации журналистов, в Великобритании планируют принять законопроект, который запрещает исполнять музыкальные композиции, признанные унизительными по отношению к расе, религии или возрасту.
По информации источника Daily Mail, специальная экспертная комиссия будет проверять песни на наличие соответствующих оскорблений. В числе первых под возможные санкции может попасть популярная рождественская песня Jingle Bells из-за того, что впервые она была исполнена в 1857 году белыми артистами, загримированными в темнокожих.
Напомним, ранее стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять среди детей и подростков пять песен группы «Ленинград».