В Великобритании хотят запретить исполнять рождественские песни в пабах

По информации источника Daily Mail, специальная экспертная комиссия будет проверять песни на наличие соответствующих оскорблений. В числе первых под возможные санкции может попасть популярная рождественская песня Jingle Bells из-за того, что впервые она была исполнена в 1857 году белыми артистами, загримированными в темнокожих.