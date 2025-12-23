Россияне массово столкнулись с длительными задержками зарубежных посылок

Жители России столкнулись с ростом задержек доставки международных посылок. Это происходит из-за увеличения объемов отправлений и усложнения таможенных процедур. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили представители ассоциаций транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний РБК.
— Компании объясняют задержки кратным предновогодним увеличением числа отправлений, ужесточением пограничного и таможенного контроля и сложными погодными условиями в отдельных регионах, — передает издание.
11 декабря в Сети появилась информация, что в работе отделений «Почты России» произошел масштабный сбой. Работа точек частично парализована. Из-за неполадок была нарушена работа по предоставлению почти всех видов услуг: люди не могли ни отправить, ни получить письма и посылки.
Власти Китая усилили досмотр россиян на границе из-за увеличившегося потока туристов после введения безвизового режима. На таможне теперь значительно дольше проверяют багаж. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, что запрещено ввозить и вывозить из Поднебесной.