Россияне массово столкнулись с длительными задержками зарубежных посылок

11 декабря в Сети появилась информация, что в работе отделений «Почты России» произошел масштабный сбой. Работа точек частично парализована. Из-за неполадок была нарушена работа по предоставлению почти всех видов услуг: люди не могли ни отправить, ни получить письма и посылки.