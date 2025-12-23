В Хабаровске открыли третью ледовую переправу в этом сезоне

В Хабаровске открылась третья по счету в этом сезоне ледовая переправа через реку Амур. Она расположена на территории Центральной насосной станции местного «Водоканала». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Длина новой переправы составляет 480 метров. Важно отметить, что она является технологической и предназначена исключительно для служебного транспорта предприятия, который должен добираться к месту проведения водолазных работ. Проезда на противоположный берег и доступа для посторонних людей или машин здесь нет.
Таким образом, на территории всего Хабаровского края сейчас работают три ледовые переправы: одна в краевой столице и две в Аяно-Майском районе. Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают жителям о строгом соблюдении правил безопасности на зимних водоемах, чтобы не допустить трагедий.