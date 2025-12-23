В Хабаровске открыли третью ледовую переправу в этом сезоне

Длина новой переправы составляет 480 метров. Важно отметить, что она является технологической и предназначена исключительно для служебного транспорта предприятия, который должен добираться к месту проведения водолазных работ. Проезда на противоположный берег и доступа для посторонних людей или машин здесь нет.