Полицейские Хабаровского края становятся Дедами Морозами и Снегурочками

В Управлении МВД России по Хабаровскому краю рассказали, что акция носит профилактический характер. Праздничные встречи получаются не только веселыми, но и полезными. Детям напоминают о правилах безопасности дома и на улице, вручают подарки и информационные листовки, а дети в свою очередь читают стихи, поют песни, разгадывают загадки.