Полицейские Хабаровского края становятся Дедами Морозами и Снегурочками

В Хабаровском крае дали старт доброй и теплой акции «Полицейский Дед Мороз». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», сотрудники правоохранительных органов накануне Нового года сменяют привычную форму на наряды Деда Мороза и Снегурочки.
Дед Мороз со своей внучкой приходят к детям, стоящим на учете в ПДН, находящимся в трудной жизненной ситуации, к детям погибших сотрудников. К акции присоединяются и сотрудники Госавтоинспекции.
В Управлении МВД России по Хабаровскому краю рассказали, что акция носит профилактический характер. Праздничные встречи получаются не только веселыми, но и полезными. Детям напоминают о правилах безопасности дома и на улице, вручают подарки и информационные листовки, а дети в свою очередь читают стихи, поют песни, разгадывают загадки.
В числе первых, кого навестил полицейский Дед Мороз, стали дети Хабаровского района. В УМВД по Хабаровскому краю подчеркнули, что акция пройдет во всех районах и округах региона. В прошлом году ее участниками стали более 1150 человек.