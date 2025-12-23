Эксперт Лысенко оценила версию о побеге Усольцевых с помощью лодки

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уплыть на лодке. Такую версию оценила организатор сплавов Анна Лысенко.
Эксперт допустила, что такая версия возможна, поскольку Сергей Усольцев, как опытный путешественник, был способен управлять лодкой на веслах. Вместе с тем Лысенко выразила сомнение, отметив неясность того, где они могли взять судно и в каком направлении направиться.
— Вряд ли она была где-то на берегу и ждала их (…) Мана впадает в Енисей, и куда они решили по Мане на лодке добраться, не представляю, — отметила Анна Лысенко в беседе с Aif.ru.
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев ранее выразил мнение, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.
12 декабря стало известно, что последними людьми, которые видели Усольцевых, была семья Корчагиных. Они рассказали, что исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.
Бывший коллега бизнесмена Сергея Усольцева Александр Дымов, в свою очередь, назвал версию о побеге семьи несостоятельной, поскольку характер мужчины не подходил для подобных поступков.