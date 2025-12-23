В США в честь Трампа назвали новые военные корабли «Золотого флота»

«Некоторые из них устарели, износились и вышли из строя, а мы собираемся двигаться в совершенно противоположном направлении. Военно-морской флот США будет руководить проектированием этих кораблей вместе со мной, потому что я очень ценю эстетику», — приводятся слова Трампа, сказанные на мероприятии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.