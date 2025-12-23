В США в честь Трампа назвали новые военные корабли «Золотого флота»

В США в честь президента страны Дональда Трампа назвали новые военные корабли, которые будут строиться в рамках модернизации флота, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Трамп, уточняется в публикации, объявил, что ВМС Соединенных Штатов возведут линкор «класса Трамп». Новые корабли станут частью программы американского лидера «Золотой флот», нацеленной на возрождение судостроения страны и борьбу с нехваткой малогабаритных судов в стремлении конкурировать с Китаем.
«Некоторые из них устарели, износились и вышли из строя, а мы собираемся двигаться в совершенно противоположном направлении. Военно-морской флот США будет руководить проектированием этих кораблей вместе со мной, потому что я очень ценю эстетику», — приводятся слова Трампа, сказанные на мероприятии в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Американские ВМС также рассматривают возможность создания нового фрегата FF (X) на базе катера класса Legend, стремясь укрепить флот надводных боевых кораблей, количество которых на данный момент составляет треть от необходимого, добавляет информагентство.
По словам Трампа, «Золотой флот» будет состоять из 10 судов, а со временем — 20−25.
«Корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры. Они также будут нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются», — озвучил президент США на мероприятии в Мар-а-Лаго.