В новогодние праздники зрителей ждут на премьере «зимний мастер»

С 25 декабря по 11 января в Театре-Тятрике пройдут показы премьеры «Зимний Мастер» (6+) по сказке современной российской писательницы Нины Дашевской. Режиссёр Александра Ловянникова приглашает на спектакль детей от шести лет и их младших братьев и сестёр.
В день премьеры, 25 декабря, Театр-Тятрик отметит год с момента открытия. За это время детская сцена Театра-Театра успела выпустить 10 спектаклей, которые посмотрели более 30 000 зрителей (среди них почти 3 500 пап). Символично, что тема декабрьской премьеры — искусство дарить чудо другим — созвучна с деятельностью самого Театра-Тятрика.
Зрители спектакля «Зимний Мастер» окажутся в небольшом городке, где живёт удивительный Мастер. Он расписывает ёлочные шары, которые своим теплом согревают жителей и его самого. В стеклянных игрушках оживают необыкновенные картины: горячий паровоз, несущийся по рельсам вокруг шара, словно по экватору, или заснеженные крыши домов, из труб которых поднимается тёплый дым.
Рядом с Мастером живёт Пианист, своей музыкой он вызывает снег и холод, от чего сам замерзает. Несмотря на это, он продолжает играть, чтобы подарить детям зиму и ощущение праздника: за окном играют в снежки, катаются на санках и радуются падающим снежинкам. И когда пути художника и музыканта пересекаются, начинается история о настоящей дружбе!
В финале спектакля маленькие зрители почувствуют себя героями этой зимней истории и сами попробуют сделать волшебные ёлочные шары. Эти игрушки не просто украсят ёлку — они помогут исполнить самые заветные желания.
Режиссёр спектакля Александра Ловянникова (Москва) делится, почему было выбрано именно это произведение: «Я обожаю писательницу Нину Дашевскую, как и многие, люблю её книги “Тео — театральный капитан”, “Я не тормоз”. Но особенно мне дорог “Зимний Мастер” — эта история создаёт удивительную зимнюю атмосферу, не новогоднюю, а именно атмосферу любви к зиме. Думаю, важно рассказать детям, что даже зимой есть жизнь вне экрана телефона, ведь можно радоваться простым вещам: кататься на лыжах, лепить снеговика, смотреть на снежинки. И напомнить взрослым, что зима — это время, когда можно думать не только о том, как откопать машину или втиснуться в автобус в тёплой куртке». Александра Ловянникова. Дважды номинировалась на российскую театральную премию «Золотая Маска» и несколько раз попадала в лонг-лист этого фестиваля. Ранее пермские театральные зрители могли видеть её спектакль «Петя и волк», поставленный на сцене Пермского театра оперы и балета в 2021 году.
Премьера «Зимний Мастер» рождалась в диалоге с артистами. Благодаря такому подходу постановка Александры Ловянниковой получилась игровой и частично импровизационной. «Хочу отметить актёров Театра-Тятрика: они фантазируют, придумывают шутки, “впрыгивают” в эту историю. Им самим интересно и весело. При этом артисты, которые давно работают на детской сцене, замечают, что какие то приёмы уже использовались в других спектаклях, и ищут новые решения», — рассказывает режиссёр. В спектакле играют: Семён Бурнышев, Евгений Гладких, Михаил Меркушев, Владимир Крылов, Ксения Чучумова и Мария Китова.
Был приглашён драматург Петр Вяткин, победитель конкурсов драматургии «Евразия» и «Исходное событие — XXI век». Пётр не только создаёт пьесы, но и сам ставит спектакли и играет на сцене.
Сценографию создала Евгения Горская — сценограф, художник анимации, скульптор, преподаватель Института кино и телевидения (ГИТР). В сценографии «Зимнего Мастера» Театра-Тятрика Евгения воплотила эстетику уютной Скандинавии. Этот художественный замысел подсказала сама книга Нины Дашевской, чьи персонажи носят имена, типичные для скандинавских стран.
Композитор спектакля — Игорь Ушаков, артист и композитор, работает с Театром им. Е. Вахтангова (Москва), Большим театром кукол (Санкт-Петербург), Пермским театром кукол (Пермь) и др.