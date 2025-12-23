В новогодние праздники зрителей ждут на премьере «зимний мастер»

Режиссёр спектакля Александра Ловянникова (Москва) делится, почему было выбрано именно это произведение: «Я обожаю писательницу Нину Дашевскую, как и многие, люблю её книги “Тео — театральный капитан”, “Я не тормоз”. Но особенно мне дорог “Зимний Мастер” — эта история создаёт удивительную зимнюю атмосферу, не новогоднюю, а именно атмосферу любви к зиме. Думаю, важно рассказать детям, что даже зимой есть жизнь вне экрана телефона, ведь можно радоваться простым вещам: кататься на лыжах, лепить снеговика, смотреть на снежинки. И напомнить взрослым, что зима — это время, когда можно думать не только о том, как откопать машину или втиснуться в автобус в тёплой куртке». Александра Ловянникова. Дважды номинировалась на российскую театральную премию «Золотая Маска» и несколько раз попадала в лонг-лист этого фестиваля. Ранее пермские театральные зрители могли видеть её спектакль «Петя и волк», поставленный на сцене Пермского театра оперы и балета в 2021 году.