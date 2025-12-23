Ричмонд
На Кубани продолжит действовать запрет на работу иностранцев по патентам

Запрет на работу иностранных граждан по патентам продолжит действовать в Краснодарском крае в следующем году. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 января 2026 года на территории Краснодарского края запрещено привлекать иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов во всех сферах экономической деятельности. Исключением является строительство масштабных инвестиционных проектов и социально значимых объектов в регионе. Там эти меры начнут действовать с 1 марта следующего года.

По данным администрации Краснодарского края, установленный запрет направлен на поддержание баланса трудовых ресурсов и содействие приоритетному трудоустройству граждан Российской Федерации. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в крае проводится работа по регулированию численности иностранной рабочей силы. Запрет на работу приезжих по патентам на Кубани действует с 2022 года.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
