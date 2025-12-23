На Кубани продолжит действовать запрет на работу иностранцев по патентам

Согласно документу, с 1 января 2026 года на территории Краснодарского края запрещено привлекать иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов во всех сферах экономической деятельности. Исключением является строительство масштабных инвестиционных проектов и социально значимых объектов в регионе. Там эти меры начнут действовать с 1 марта следующего года.